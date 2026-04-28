Ausblick: MGM Resorts International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MGM Resorts International wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,496 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent auf 4,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 17,68 Milliarden USD im Vergleich zu 17,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at