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MGP Ingredients Aktie

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WKN DE: A1JSBW / ISIN: US55303J1060

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: MGP Ingredients öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MGP Ingredients lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MGP Ingredients die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,468 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MGP Ingredients noch 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MGP Ingredients in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 125,2 Millionen USD im Vergleich zu 145,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, gegenüber -4,990 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 485,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 536,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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