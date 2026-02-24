MGP Ingredients Aktie
Ausblick: MGP Ingredients präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MGP Ingredients wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,499 USD aus. Im letzten Jahr hatte MGP Ingredients einen Verlust von -1,910 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 132,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 26,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 180,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 530,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 703,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
