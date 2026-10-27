MGP Ingredients Aktie

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WKN DE: A1JSBW / ISIN: US55303J1060

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: MGP Ingredients stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MGP Ingredients äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,322 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MGP Ingredients 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,56 Prozent auf 119,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 130,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,990 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 484,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 536,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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