Ausblick: MGP Ingredients zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MGP Ingredients stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass MGP Ingredients im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,036 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll MGP Ingredients 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 105,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MGP Ingredients 121,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,990 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 486,1 Millionen USD, gegenüber 536,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at