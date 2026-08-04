Ausblick: Miami International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Miami International wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,408 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Miami International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 58,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 327,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Miami International für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 135,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD im Vergleich zu -1,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 538,5 Millionen USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at