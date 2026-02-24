Ausblick: Miami International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Miami International stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,408 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1260,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 62,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 120,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 323,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 427,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

