Miami International Holdings Incorporation Registered Shs Aktie

Miami International Holdings Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41EJR / ISIN: US59356Q1085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Miami International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Miami International wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Miami International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 61,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 534,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Miami International Holdings Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Miami International Holdings Incorporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Miami International Holdings Incorporation Registered Shs 32,12 0,44% Miami International Holdings Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen