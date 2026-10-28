Miami International Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EJR / ISIN: US59356Q1085
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Miami International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Miami International wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Miami International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 61,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 534,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Miami International Holdings Incorporation Registered Shs
|
28.10.26
|Ausblick: Miami International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Miami International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Miami International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Miami International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Miami International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Miami International Holdings Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.