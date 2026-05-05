Ausblick: Miami International präsentiert Quartalsergebnisse

Miami International lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,366 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Miami International noch -0,270 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Miami International in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 62,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 122,8 Millionen USD im Vergleich zu 327,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 508,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at