04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Microchip Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Microchip Technology wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,429 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microchip Technology noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 15,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 4,62 Milliarden USD, gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahr.

