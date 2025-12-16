Micron Technology Aktie

16.12.2025 07:01:06

Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Micron Technology präsentiert am 17.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 29 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Micron Technology 29 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,90 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 48,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Micron Technology 8,71 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 35 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,58 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 58,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

