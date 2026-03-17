Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Bilanz steht ins Haus
|
17.03.2026 08:01:00
Ausblick: Micron Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Micron Technology lädt am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.
30 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,19 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Micron Technology 31 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 145,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Micron Technology 8,05 Milliarden USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 40 Analysten von durchschnittlich 82,29 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16.03.26
|Micron-Aktie im Aufwind: Konzern setzt auf Ausbau der Chipproduktion (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
16.03.26
|Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|379,55
|-1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dürfte abwartend in den Handel starten -- DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt wenig Bewegung ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Gewinne.