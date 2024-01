Ausblick: Microsoft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Microsoft legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Microsoft präsentiert in der am 30.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

35 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 35 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,91 Prozent auf 61,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft noch 52,75 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 44 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,81 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 46 Analysten von durchschnittlich 243,26 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 211,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at