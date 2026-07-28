Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kennzahlen im Blick 28.07.2026 15:01:00

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Microsoft legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Microsoft veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

36 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,24 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,65 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Microsoft in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 43 Analysten durchschnittlich bei 87,62 Milliarden USD im Vergleich zu 76,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 49 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,00 USD, gegenüber 13,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 55 Analysten durchschnittlich auf 329,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 281,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Mega-Chance mit Anlaufzeit: Warum ein Analyst der Microsoft-Aktie 66 Prozent Plus zutraut

Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 348,75 1,88% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen