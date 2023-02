Ausblick: MicroStrategy legt Quartalsergebnis vor

MicroStrategy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber -8,430 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 131,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,5 Millionen USD in den Büchern standen.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -107,710 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -53,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 497,7 Millionen USD, gegenüber 510,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at