Microvast Holdings Aktie
WKN DE: A3CV9D / ISIN: US59516C1062
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Microvast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Microvast präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Microvast noch -0,330 USD je Aktie verloren.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 94,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 91,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 444,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 427,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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