Microvast Holdings Aktie

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WKN DE: A3CV9D / ISIN: US59516C1062

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Microvast stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Microvast veröffentlicht am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,020 USD je Aktie gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 15,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 131,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 113,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,170 USD, gegenüber -0,610 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 462,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 379,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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