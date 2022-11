Ausblick: Microvast verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Microvast lässt sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Microvast die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,110 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 42,86 Prozent auf 52,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,360 USD im Vergleich zu -1,260 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 208,0 Millionen USD, gegenüber 152,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at