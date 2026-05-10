Ausblick: Microvast veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Microvast wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Microvast für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 15,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 116,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 99,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,090 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 480,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 427,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at