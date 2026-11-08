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WKN DE: A3CV9D / ISIN: US59516C1062

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Microvast zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Microvast öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,000 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 34,91 Prozent auf 80,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,040 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 362,4 Millionen USD, gegenüber 427,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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