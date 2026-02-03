Ausblick: Mid-America Apartment Communities präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mid-America Apartment Communities wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mid-America Apartment Communities im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,922 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,42 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 556,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 549,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,21 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,19 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at