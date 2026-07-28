Ausblick: Mid-America Apartment Communities präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mid-America Apartment Communities veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,759 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Mid-America Apartment Communities 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 556,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mid-America Apartment Communities 549,9 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,43 USD, gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 2,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at