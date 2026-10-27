Mid-America Apartment Communities Aktie

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WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Mid-America Apartment Communities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mid-America Apartment Communities wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,765 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mid-America Apartment Communities einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 554,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mid-America Apartment Communities für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 558,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,66 USD im Vergleich zu 3,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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