Ausblick: Mid-America Apartment Communities zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mid-America Apartment Communities veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,829 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 555,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mid-America Apartment Communities einen Umsatz von 549,3 Millionen USD eingefahren.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,24 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at