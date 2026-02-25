Ausblick: Middleby legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Middleby gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,05 USD im Vergleich zu 7,90 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,87 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,88 Milliarden USD.

