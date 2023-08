Ausblick: Middleby präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Middleby gibt am 03.08.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,23 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,88 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,10 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,20 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at