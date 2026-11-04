Ausblick: Middleby verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Middleby wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Middleby für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 634,0 Millionen USD – ein Minus von 35,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Middleby 982,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,82 USD, gegenüber -5,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net