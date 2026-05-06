Ausblick: Middleby zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Middleby wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Middleby noch 1,69 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,28 Prozent auf 777,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 906,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,32 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at