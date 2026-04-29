Ausblick: Middlesex Water informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Middlesex Water präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Middlesex Water im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 49,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,56 USD aus. Im Vorjahr waren 2,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 215,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 194,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at