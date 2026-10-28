Middlesex Water Aktie

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WKN: 923609 / ISIN: US5966801087

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Middlesex Water informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Middlesex Water stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,817 USD aus. Im letzten Jahr hatte Middlesex Water einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Middlesex Water für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 59,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,66 USD je Aktie, gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 215,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 194,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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