Ausblick: Middlesex Water legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Middlesex Water wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,657 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Middlesex Water noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Middlesex Water für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 54,5 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 2,36 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 213,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 194,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at