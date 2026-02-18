Middlesex Water Aktie
Ausblick: Middlesex Water zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Middlesex Water gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,460 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 46,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,47 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 195,2 Millionen USD, gegenüber 191,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
