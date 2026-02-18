Middlesex Water Aktie

WKN: 923609 / ISIN: US5966801087

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Middlesex Water zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Middlesex Water gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,460 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 46,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,47 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 195,2 Millionen USD, gegenüber 191,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Middlesex Water CoShs

Analysen zu Middlesex Water CoShs

Aktien in diesem Artikel

Middlesex Water CoShs 54,13 0,11%

