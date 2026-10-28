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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Midea Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Midea Group veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,36 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 HKD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Midea Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 136,78 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 122,80 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,22 HKD im Vergleich zu 6,29 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 565,73 Milliarden HKD, gegenüber 495,81 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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