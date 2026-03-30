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WKN DE: A40NY5 / ISIN: CNE100006M58

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Midea Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Midea Group wird sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,845 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 103,52 Milliarden HKD gegenüber 95,96 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,46 HKD, gegenüber 5,90 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 503,39 Milliarden HKD im Vergleich zu 442,10 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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