Midea Group Aktie

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WKN DE: A40NY5 / ISIN: CNE100006M58

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Midea Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Midea Group präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,93 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,75 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 148,87 Milliarden HKD – ein Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Midea Group 137,31 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,03 HKD, gegenüber 6,29 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 554,65 Milliarden HKD im Vergleich zu 495,81 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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