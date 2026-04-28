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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Midea Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Midea Group wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,93 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,75 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,42 Prozent auf 148,87 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Midea Group noch 137,31 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,03 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,29 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 554,65 Milliarden HKD, gegenüber 495,81 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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