WKN DE: A2AL52 / ISIN: US5977421057

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Midland States Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Midland States Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Midland States Bancorp noch -0,150 USD je Aktie verloren.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 74,1 Millionen USD gegenüber 191,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 61,29 Prozent.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -5,882 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 313,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 559,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Midland States Bancorp

Analysen zu Midland States Bancorp

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Midland States Bancorp 23,74 6,55% Midland States Bancorp

