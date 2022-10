Ausblick: Midstates Petroleum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Midstates Petroleum präsentiert in der am 01.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,170 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,350 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 74,9 Millionen USD gegenüber 97,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,490 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,840 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 343,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 342,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at