Ausblick: Midway A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Midway A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,390 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Midway A 0,400 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 337,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Midway A einen Umsatz von 324,0 Millionen SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,19 SEK im Vergleich zu 1,22 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,24 Milliarden SEK, gegenüber 1,18 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at