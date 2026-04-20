Ausblick: Midway A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Midway A wird am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,530 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 279,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 263,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,47 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,22 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,24 Milliarden SEK, gegenüber 1,18 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at