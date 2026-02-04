Ausblick: Midway A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Midway A wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,520 SEK gegenüber 0,370 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Midway A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 324,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 292,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,70 SEK, gegenüber 1,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,20 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at