04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Midway A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Midway A wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,520 SEK gegenüber 0,370 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Midway A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 324,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 292,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,70 SEK, gegenüber 1,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,20 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,05 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Midway Holding AB (A) 23,60 0,00%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

