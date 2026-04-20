Ausblick: Midway B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Midway B stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,530 SEK je Aktie gegenüber -0,480 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 279,0 Millionen SEK gegenüber 263,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,47 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,24 Milliarden SEK, gegenüber 1,18 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at