Midway b Aktie
WKN: 878188 / ISIN: SE0000122673
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Midway B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Midway B wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,520 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 SEK je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 324,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 SEK im Vergleich zu 1,50 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,20 Milliarden SEK, gegenüber 1,05 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
