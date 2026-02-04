Ausblick: Midway B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Midway B wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,520 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 SEK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 324,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 SEK im Vergleich zu 1,50 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,20 Milliarden SEK, gegenüber 1,05 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at