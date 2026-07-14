Midway b Aktie
WKN: 878188 / ISIN: SE0000122673
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Midway B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Midway B wird am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,390 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Midway B mit einem Umsatz von insgesamt 337,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,19 SEK, gegenüber 1,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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