Midway b Aktie

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WKN: 878188 / ISIN: SE0000122673

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Midway B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Midway B wird am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,390 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Midway B mit einem Umsatz von insgesamt 337,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,19 SEK, gegenüber 1,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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