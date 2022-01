Ausblick: MidWestOne Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MidWestOne Financial Group lädt am 27.01.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,962 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 49,1 Millionen USD gegenüber 49,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,23 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,42 USD, gegenüber 0,410 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 200,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 191,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at