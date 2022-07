Ausblick: MidWestOne Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MidWestOne Financial Group lässt sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MidWestOne Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,850 USD. Dies würde einer Verringerung von 21,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MidWestOne Financial Group 1,08 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 51,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,7 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,37 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 208,5 Millionen USD, gegenüber 198,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at