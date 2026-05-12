Mie Kotsu Group Holdings Aktie

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WKN DE: A0LA4Q / ISIN: JP3332510001

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mie Kotsu Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mie Kotsu Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,20 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 80,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mie Kotsu Group 1,22 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,77 Prozent auf 32,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 64,10 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 60,48 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 109,65 Milliarden JPY, gegenüber 103,85 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

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