Ausblick: Mie Kotsu Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mie Kotsu Group wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 16,30 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 18,94 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent auf 27,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 60,70 JPY je Aktie, gegenüber 62,24 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 111,45 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 110,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net