Mie Kotsu Group Holdings Aktie
WKN DE: A0LA4Q / ISIN: JP3332510001
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mie Kotsu Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mie Kotsu Group wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 16,30 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 18,94 JPY erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent auf 27,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 60,70 JPY je Aktie, gegenüber 62,24 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 111,45 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 110,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mie Kotsu Group Holdings, Inc.
|
04.11.26
|Ausblick: Mie Kotsu Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Mie Kotsu Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Mie Kotsu Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Mie Kotsu Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Mie Kotsu Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mie Kotsu Group Holdings, Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mie Kotsu Group Holdings, Inc.
|584,00
|3,55%