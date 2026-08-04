Ausblick: Mie Kotsu Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mie Kotsu Group wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 13,90 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 20,63 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 25,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 59,70 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 62,24 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 111,25 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 110,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at