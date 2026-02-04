Ausblick: MilDef Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MilDef Group Registered stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,93 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,830 SEK je Aktie erzielt worden.

MilDef Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 808,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,04 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -5,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,20 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at